Linn otsib noorte töömalevasse rühmajuhte

Viljandi avatud noortetoa noorsootöötaja ja maleva koordinaator Liis Lääts ütles, et suvise töömaleva rühmajuhiks oodatakse kehtiva laagrikasvataja tunnistusega inimesi, kes on valmis toetama noorte igapäevatööd ja aitama kaasa rühmatunde tekkimisele.

Ta rääkis, et kui varem on ühte rühma kuulunud sama põhikooli õpilased ja rühmajuhtideks on olnud oma kooli õpetajad, siis selle suve malevarühmad moodustatakse eri koolide õpilastest.