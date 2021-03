Kes eile ei jõudnud tarvilikku poetiiru teha, peab arvestama, et tänasest pääseb vaid toidukauplustesse ning lubatud on lisaks üksikud erandid. Viljandi kauplustes valitses täna enne keskpäeva äripäevale omane rahulik atmosfäär.

Uku keskuses asuvas Experti elektroonikakaupluses paistis mitu töötajat, aga turvavõre oli ukse ees lastud parasjagu nii madalale, et sealt oleks sisse lipsanud vaid allameetrimees. Juhataja Mare Luik ütles, et eelmine päev oli poes tööd palju, kuid piirangud toonud päev on alanud suhteliselt rahulikult. Infot poe lahtioleku ja ostude sooritamise võimaluste kohta küsiti siiski päris palju.

Luik märkis, et lisaks toidule on paljud kodumasinad hädavajalik kaup, sest kui näiteks külmkapp rikki läheb, pole võimalust toidukraami säilitada. «Pöördun klientide poole: kui teil küsimusi tekib, helistage meile julgelt. Kindlasti leiame võimaluse, kuidas teid aidata,» lisas ta.

Centrumi keskuses astus Euronicsi kaupluse juurde Elis Kivistik, kes ütles, et tuli kõrvaklappe ostma. Seda, et niisugune pood peab olema tänasest suletud, ta oma sõnul ei teadnud. Euronicsi müügisaalis toimetasid küll töötajad, kuid suletud uste juurde tulevate kundedega nad ei tegelnud.

Centrumi keskuse juhataja Reta Lepp ütles pärastlõunal, et kõik on läinud rahulikult ja inimesed teevad oma tavapäraseid oste.

«Vaid üksikud inimesed on uurinud nende poodide kohta, mis on tänasest suletud,» lausus ta. «Üldiselt teatakse. Viljandi on väike ja inimesed arukad. Meil on kogukonnatunne ja hoolime üksteisest.»