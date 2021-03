Viljandi haigla koostööteenuste juhi Krista Valdvee sõnul on ettevõtmise algatanud haigekassa vaktsineerimistempo kiirendamiseks. Sellist avalikku kutset vaktsineerima tulekuks pole Eestis varem tehtud.

Kella 10–14 Viljandi haigla fuajees korraldatavaks vaktsineerimiseks tuli end kirja panna kas telefoni teel või digiregistratuuri kaudu, kuid selleks, et löögile pääseda, pidi reageerima ülikiiresti. Kes kohe arvutit ei avanud või telefonitoru ei haaranud, peab jääma ootama järgmist vaktsiinisaadetist.

"Nii suur huvi oli meile üllatus, sest on tekkinud foon, et paljud inimesed vaktsiini ei taha," rääkis Valdvee. "Väga hea meel on näha, et tegelikult seda väga oodatakse."

Et algul polnud huviliste arv teada, reaklaamis Viljandi haigla välja 140 doosi. Kella 11.30-ks olid need soovija leidnud. Seejärel lisati vaktsineerimisvõimalus veel 60 inimesele ning tund aega hiljem olid ka need leitud.

Krista Valdvee sõnul oli registratuuri telefon punane ning sealtkaudu pani end kirja 162 inimest. Nii suur helistajate osa tulenes sellest, et digiregistratuur jooksis suure koormuse all kokku. Sealtkaudu sai Viljandi haiglas aja kirja vaid 38 kaitsepookimise soovijat.

"Huvi on väga suur," tõdes haigla kommunikatsioonijuht Ene Veiksaar. Millal selline aktsioon uuesti korraldatakse, ei osanud ta öelda, sest see sõltub vaktsiinide Eestisse jõudmisest.

Haigekassa juhatuse esimees Rain Laane ütles pressiteate vahendusel, et lähemate nädalate jooksul saabuvad riiki suuremad vaktsiinikogused ning vaktsineerimist saab pakkuda korraga väga paljudele inimestele. "Koroonaviiruse levik on riigis endiselt väga murettekitav, mistõttu on riigi eesmärk endiselt jätkata vaktsineerimisega kiires tempos. Seetõttu kasutame inimestele vaktsineerimisaja pakkumiseks digiregistratuuri võimalusi. Digitaalse aja saamine vähendab oluliselt tervishoiutöötajate koormust, kes muidu peaksid inimesi ühekaupa läbi helistama," selgitas Laane.

Selleks nädalavahetuseks said üleriigilises digiregistratuuris endale AstraZeneca vaktsiiniga vaktsineerimiseks sobiva aja valida 65–69-aastased inimesed. Seda sõltumata elukohast või perearsti nimistu asukohast. Laupäevaks ja pühapäevaks pakuti kogu Eestis välja ligikaudu 6000 vaktsineerimisaega. Vaktsineerimisaegu näevad ja saavad digiregistratuuris broneerida ainult üle 65 aasta vanused inimesed.

Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) avas meditsiiniasutustele digiregistratuuris võimaluse COVID-19 vaktsineerimise ajad avalikuks teha ja inimestel veebis neid broneerida. 65–69 aasta vanune inimene võis valida aja ükskõik millises haiglas, mis on üleriigilise digiregistratuuriga liitunud.

TEHIK-u direktori Katrin Reinholdi sõnul oli digitaalse võimaluse loomine aegade broneerimiseks järjest kiirenevat vaktsineerimistempot arvestades väga vajalik, sest see annab inimestele lisavõimaluse leida endale sobiv aeg ja koht.

Neljapäeva hommikul saadetud pressiteates tõdes Reinhold, et kuna sel nädalavahetusel vaktsineeritavate inimeste vanuserühma kuulub üle 300 000 inimese, on TEHIK valmis digiregistratuuri külastatavuse hüppeliseks suurenemiseks, kuid süsteem võib saada siiski üle koormatud. "Juhul, kui broneeringut ei õnnestu kohe teha, tasub mõne aja pärast uuesti proovida," soovitas ta.