Pensionäride liit loodab maikuule

Mittetulundusühingu Viljandi Pensionäride Liit juhatuse liige Jaak Värnik ütles, et koroonaviiruse levik on eakate tegevust tugevalt häirinud eelmisest kevadest saadik.

«Pensionäride seas on üksikuid inimesi, kel pole lapsi ega lapselapsi, ning neile mõjub väga halvasti, kui pole võimalik oma eakaaslastega läbi käia,» lausus ta. «Eelmisel aastal said eakad veel väikestes huvitegevusrühmades kokku, kuid nüüd on kõik meie ringid halvatud ega tööta.»

Erandina õnnestus mullu novembris korraldama hakata ühiseid jalutuskäike Viljandis ning saatjaks oli tavaliselt keegi, kes oskas kõnelda piirkonna ajaloost. Linnavalitsuse toel loositi kuu lõpus osalejate seas välja meeneid.

Nüüd on ka need käimised lõpetatud, viimane oli veebruaris päev enne vabariigi aastapäeva. Juhatuse liikme andmeil olid jalutuskäigud populaarsed, osa võttis 40–70 inimest nii Viljandist kui kaugemalt.

«Oleme järgmise jalutuskäigu planeerinud aprilli, aga esialgu ei oska öelda, kas siis õnnestub jätkata või tuleb kauem oodata,» lausus Värnik.

Nagu Viljandi pensionäride liit on sõnastanud, tegeleb see eakate kaasamisega ühistegemistesse, et anda oma liikmetele uusi oskusi ja teadmisi ning julgustada osalema ühiskondlikes protsessides. Organisatsiooni kuulub 20 klubi ja rühma, mida seob kas ühine huvi või varasem elukutse. Kõige suurem klubi on enam kui poolesaja liikmega Kuldne Sügis, kel on tavaks korraldada kokkusaamisi huvitavate inimestega.

Juhatuse liige märkis, et pensionäride liitu kuulub nii linnast kui maakonnast 900–1000 inimest, kellest umbes pool on liidu tegemistes rohkem kaasa löönud. Liikmete arv muutub, sest osa eakaid lahkub ning uusi tuleb asemele. Vanuselist alampiiri seatud pole: noorim on praegu 48-aastane ja vanim 98-aastane.

«Olen uurinud, miks soovib pensionäride liitu astuda inimene, kes veel selles eas ei ole. Vastuseks öeldakse, et igaüks saab lõpuks vanaks, aga pensionäride liit korraldab huvitavaid üritusi, millest on soov juba enne pensioniea saabumist osa võtta,» kõneles Värnik. «Kuigi praegu pensionäride liit ühistegevusi ei organiseeri, näen, et eakad liiguvad siiski oma tervise nimel värskes õhus. Jalutatakse näiteks Männimäel Hunt­augul ja kõnnitakse ümber Paala järve. Kodus istumine tekitab depressiooni.»

Need eakad, kes kasutavad internetti, saavad omavahel suhelda pensionäride liidu Facebooki lehe vahendusel. Juhatuse liikme andmeil kasutavad seda võimalust umbes pooled. Muidugi saab omavahel alati kõnelda telefoni teel, kuid see ei asenda silmast silma kohtumisi.

«Kui kellelgi peaks tekkima koroonaviiruse leviku ja piirangute tõttu probleeme ning tal on abi tarvis, oleme palunud sellest liidu juhatusele teada anda,» lausus Värnik. «Seni pole ükski eakas kurtnud ega abi vajanud. Mõistetakse olukorra tõsidust ja öeldakse, et tegelikult oleks pidanud ranged piirangud juba ammu kehtestama. Eesti riik on olnud liiga leebe.»

Kui valitsus oleks ranged piirangud kehtestanud mitu kuud tagasi, oleks praegune nakatunute arv Värniku hinnangul võinud olla väiksem ja elu juba avatum. Samas võiks tema sõnul veelgi karmimaid keelde rakendada, näiteks keelata lennuliiklus, sest osa inimesi toob koroonaviirust kaasa välisreisidelt.

Seda, kas mõni pensionäride liidu liige on koroonaviirust põdenud, juhatuse liige öelda ei osanud. Küll on osa liikmeid teada andnud, et neid on vaktsineeritud.

Millal viirus Eestis niipalju taandub, et ka pensionäride liit saab hakata naasma oma tavapärase elu juurde, võib igaüks vaid oletada. Küll on Värniku sõnul plaanis ühise kokkusaamisega tähistada mais pensionäride liidu 30. sünnipäeva, mille õige päev oli 5. märtsil.