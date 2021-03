Kunstikool vallutas tühjaks jäänud teadetetahvlid

Tellijale

Kunstikooli direktor Laineli Parrest sõnas, et näituse korraldamise idee tekkis tänu kolmele teadetetahvlile, mis talle kodust tööle minnes tee peale jäävad. Kui tavaliselt on sellised tahvlid täidetud ürituste, näituste ja etenduste reklaamidega, siis nüüd on need tühjad.

«Ühel hetkel märkasin, et need on ikka tõepoolest täiesti tühjad,» rääkis Parrest. «Käisin selle peale kolleegidele mõtte välja, et õpilasi meil enam koolis ei ole, aga nende tööd ju ometigi on, nii koolis kui ka arhiivis. Ja õpilaste tööd on nii siirad ja pretensioonitud, et meeldivad kõigile. Miks mitte nendega see tühjus täita?»

Tema kolleegid võtsid ideest kohe kinni ning kiiruga otsiti kokku piisav hulk kunstihuviliste Viljandi laste töid, mis annaks pisinäitustena teadetetahvlitele panna. Ka tahvleid haldav Sakala keskus tuli mõttega kiiresti kaasa ning võimaldas kunstikoolil tööd üles kleepida.

Direktori sõnutsi jäävad mininäitused tahvlitele senikauaks, kuni neil seal olla lastakse. Kui see periood peaks pikemaks venima, on plaanis väljapanekuid vahetada, sest kunstikoolil materjalipuudust ei ole. «Mul oleks hea meel, kui ka teised linnad tuleksid selle algatusega kaasa,» sõnas Parrest. «Saaks seda tühjust millegi positiivsega täita.»