Ehituskaupa saab luugist ja aeda tarvilikku akna kaudu

«Kaupluse uksed on kinni, aga anname kaupa, mida on tellitud, klientidele laost,» lausus ehituskaupu müüva Viljandi Vektori klienditeenindaja Ruth Jagomäe. Tema sõnul tegutsetakse nii, ette on nähtud: uksed on suletud, kuid pood töötab.

​Drive-in-ehituspoed

«Oleme nii lahti kui võimalik vastavalt seadustele ja piiridele, mis meile pannakse,» lausus Viljandi Espaki juhataja Timo Riitmuru.

Sama kinnitas Viljandi Decora kaupluse juhataja Anneli Lenk. «Kliente majja ei lasta, aga dirve-in-müügi kaudu jätkatakse, samuti saab e-poest kauba välja valida.»

E-poe teenus jääb alles ka Bauhofi klientidele ja kaupa väljastatakse ladudest. Selle keti kauplustel on plaanis nii kiirelt kui võimalik avada väliaiad, mis ostlemise hõlpsamaks teevad ja algavale aiahooajale parema võimaluse annavad.

Organiseeritud drive-in-müüki katsetati Espakis juba läinud laupäeval. «Inimesed hakkavad poeukselt kaupa saama ja sinna tekib kassa,» selgitas Riitmuru.

Espaki ehituspood seadis kaubanduse lukkumineku eel valmis kaasamüügi võimaluse. FOTO: Elmo Riig

Selliseks luugimüügiks tuleb ostjal aga varem endale hästi selgeks teha, mida ta soovib, sest tellimuse saab esitada õuest ja kauba komplekteerivad töötajad sees. Espaki juhataja sõnul tekib keerulisem olukord muidugi siis, kui tahetakse näiteks tapeeti või plaate valida. Sellega peab vähemalt kuu ehk praeguste piirangute lõpuni ootama. «Muidugi võib kasutada internetti ja teha endale selgeks, mis kaupa tahetakse – siis on lihtsam,» lausus Riitmuru ning tähendas, et ega see olukord nüüd ülearu keeruline ole.

​Aiahooaeg algab siiski

Viljandi kaupluse Aed juhataja Mare Purju nentis, et kliente on käinud viimasel ajal agaralt, kuid neljapäevast enam poodi siis ei pääse ja sealgi korraldatakse luugimüük.

«Kõige hullem on see, et tulevad ju noortaimed. Müüme neid väikesi lillelapsi,» lausus ta ja lisas, et eks tule sellegagi kuidagi hakkama saada. Klientidele näidatakse läbi vaateakna taimi, ta saab sobiva välja valida, see pakitakse sisse ja õues antakse kätte.

Eelmise kevade kogemus, kui rahvas kodune oli, näitas, et piiratud oludes passib toimetada küll. Purju sõnul läks poel mullu isegi väga hästi, sest kui inimesed on rohkem kodus, tekib rohkem aega ka aiaga tegelda. «Meil on ju kaubad, sealhulgas eluskaubad pool aastat ette ära tellitud: lilled, taimed, seemnekartulid ja seemned. Nüüd tuleb ümber toimetada. Inimestel tuleb lihtsalt natuke aega ja mõistmist varuda. Meie oleme olemas ja kui helistavad, lepime kokku, mida tahavad, ja saame tehtud.»

Teade kaubanduse sulgemisest tõi aga sellele eelnenud päevadel kliente rohkem poodidesse, sest ostud, mille muidu võis edasi lükata, taheti nüüd kiirelt kätte saada.