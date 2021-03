Vast valitud Viljandi Vaba Waldorfkooli juht astus tagasi

Olukorda kommenteerides ütles Aru, et otseselt midagi ei juhtunud. «Aga iga tööleminekuga on katseaeg ja kui selgub, et see pole sinu koht, võib ju ilma suurema lahkumistseremooniata ära tulla. Sellepärast otsustasingi, et tulen,» lausus ta.

Aru ei osanud Sakalale öelda, mida ta edasi plaanib teha. «Eks ma vaatan ringi, see on nii värske. Praegu olen kodus.» Enne Waldorfi kooli asumist töötas Aru aastaid Viljandimaa turismiinfokeskuse juhatajana.

Viljandi Vaba Waldorfkooli eestseisuse juhataja Andrus Rooks ütles, et eestseisusel on Angela Aru lahkumisest kahju. «Tema äraminek on pannud meid vaatama peeglisse ja sügavale organisatsiooni sisse. Angela leidis enamiku kolleegidega hea klapi ja võitis nende usalduse väga lühikese aja jooksul,» kirjutas Rooks kogu eestseisuse nimel. «Soovime Angelale edaspidiseks kõike head ja oleme talle tänulikud selle kogemuse eest. Otsime praegu ühiselt lahendusi, et ühtsemana edasi liikuda.»

Waldorfi kooli pedagoogilist kolleegiumi juhtiv Sulev Ojap sõnas, et kooli juhtimissüsteem on väljast tulijale harjumatu ja mõnes suhtes liialt keeruline ning see võis olla Angela Aru lahkumise põhjus. «See on muidugi vaid minu oletus. Waldorfkoolis ei ole tegevjuht tavamõttes koolijuht. Temalt eeldatakse kooli majandustegevuse juhtimist nõnda, et ta tegutseb kooli kolleegiumi ja kooli pidaja, Viljandi Vaba Waldorfkooli ühingu vahel, nendega koostöös. Ja see ei ole sugugi lihtne,» selgitas Ojap. «Mulle tundus, et tegevjuhi ootused ja ettekujutused olid midagi muud. Sellise süsteemiga kohanemine võibki palju aega ja süvenemist nõuda.»

Ojapi sõnul on Waldorfi kooli põhimõte, et majandus- ja sisuline juhtimine käivad eraldi. Pedagoogilist ja sisulist poolt juhib õpetajate kolleegium. Tegevjuht peab lähtuma sellest, mis tuleb õpetajate kolleegiumis otsustatud ja ettepandud vajadustest. Selle eesmärk on tema sõnutsi see, et majanduspool teenindaks sisulist ehk pedagoogilist poolt, mis on kooli põhiülesanne. Samas tuleb arvestada kooliühingu ainelisi võimalusi ja otsida lisaressursse.

«Kui tavalises koolis on eelkõige koolijuht see, kes kujundab kooli näo, vastutab ja otsustab kooli asjade üle ning kooli töötajad on tema alluvad, siis meil selliseid suhteid ei ole,» lausus Ojap.

Sakala pärimise peale, kas nüüd kuulutatakse välja uus konkurss, vastas ta, et esialgu proovib kool hakkama saada ilma tegevjuhita. «Oleme need ülesanded suures osas ära jaotanud ja proovime natuke teistsugust juhtimissüsteemi,» rääkis ta. «Waldorfkooli põhimõte on, et juhtivaid isikuid ja käsuliine oleks võimalikult vähe. Iga asjaosaline peab ise oma kohustusi, kokkuleppeid ja ülesandeid täitma ning organisatsiooni kui terviku eest omas ülesannete piires vastutust kandma.»