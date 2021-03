Mis juhtub pärast kaitsesüsti saamist? Vaktsineeritud jagavad kogemusi

Urve Mukk, Heimtali põhikooli õppejuhataja

Urve Mukk FOTO: Marko Saarm

Mina olen sada protsenti vaktsiini usku – seda kindlamini me sellest kriisist välja tuleme. Olen seda meelt, et kui vaktsiinid on varasematel aegadel töötanud, siis töötavad need ka nüüd.

Otsus end vaktsineerida lasta on vastutustundlik käitumine – kooliõpetajana näitame eeskuju lastele. Kui näiteks kodus ollakse vastased, tulevad ju lapsed kooli ka selle suhtumisega. Sama on maski kandmisega. Kui inimene otsustab ilma maskita poodi minna, siis olgu, täna on üks maskita. Aga homme äkki on juba viis maskita. Ei mõista, miks ei täideta neid norme. Nii polegi ju ühiskonnal lootust tervemaks saada.

Meie koolis oli enamik nõus end vaktsineerida laskma. Sain AstraZeneca vaktsiini. Seni pole keegi öelnud, et ta pole töövõimeline, kõik on rivis. Pole kuulnud, et keegi oleks pidanud vaba päeva võtma.

Minul tekkis kerge peavalu – selline, mis on ennegi olnud, näiteks kui olen palja peaga tuult saanud. Palavikku ei tõusnud.

Mina ei usu, et vaktsineerimine kellegi organismi kahjustaks. Me peame ju aru saama, et koroonaviirus pole tavaline külmetus. Võib-olla poleks nii mõnelgi juhul nii hullu tagajärge selle viirusega, kui inimesed oleks vaktsineeritud.

Me loodame ikka väga, et vaktsineerimine aitab, et saaksime koolid lahti hoida. Selle viirusega tuleb elada, aga ühtlasi tuleb sellega võidelda. Iseenesest see ära ei lähe.