Põhja-Sakala vallajuhid asusid koolimaja paberil uueks ehitama

«Aknad on küll 1997. aastal vahetatud, aga nüüdseks on needki hõredaks jäänud,» nentis ta. «Küttesüsteem ei jõua külmal ajal maja piisavalt soojaks kütta ning ventilatsioon on puudulik.»

Samas kimbutab kooli ruumipuudus, sest vaja on klassiruume, eeskätt väikeklassidele. Vaja oleks ka tehnoloogiaõpetusele kabinetti ning üht uut võimlemisruumi. Evald Sepale, kes kuulub ka ajutisse komisjoni, on seesama komisjon seadnud ülesande esitada ruumiprogramm kuu lõpuks.

Komisjoni juht, vallavalitsuse haridusnõunik Kaie Toobal lisas, et otsest koolirajamise ajakava pole vallas kindlaks määratud ning ka ajutise komisjoni töö lõpptähtaeg on lahtine. Algul oli kaheksaliikmelisel komisjonil kavas käia töö käigus vaatamas teisi Eesti koole, mida on hiljuti ehitatud või renoveeritud, kuid nüüd on komisjoni liikmetele selgeks saanud, et teistesse koolidesse nad ei pääse. Nii oodatakse esmalt oma koolijuhi plaan ära ning siis arutatakse mõtteid edasi.