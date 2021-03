"Tahaksime filmi tegevuse kanda nii-öelda ühte kuurortlinna," seisab Viljandi linnapeale adresseeritud pöördumises, kus lisatakse, et kui tavaliselt on sellise jutuga mindud Saaremaale, Tartusse või Ida-Virumaale abi küsima, siis seekord haakuvad mõtted Viljandiga, millega plaanitava filmi režissöör on tuttav juba "Taarka" võtete päevilt. 2007. aasta suvel võeti režissöör Ain Mäeotsa taktikepi all Viljandis Lutsu tänaval üles "Taarka" stseen, mis kujutas Võru õmbluskooli läinud sajandi algupoolel.