Viljandi abilinnapea Janika Gedvil ütles, et lasteaia kohatasudega on linnal plaanis käituda samamoodi nagu läinudkevadise eriolukorra ajal. «Järgmisel esmaspäeval on see eelnõu hariduskomisjonis ja 25. märtsil volikogus. Küsime luba, et vabastada lapsevanemad kohamaksu tasumisest, sest nad ei saa teenust kasutada ja see pole neist endast tingitud,» rääkis Gedvil.