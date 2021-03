Täpsemalt öeldes on varuplaane vähemalt kolm. Parimal juhul korraldatakse festival nii nagu harjutud, mitmel laval ja korraliku programmiga, kuid isegi sel puhul tuleb arvestada, et eksootilised esinejad tänavu kõigi eelduste kohaselt Viljandisse ei jõua.

"Kaugemalt artistide toomine võib osutuda väga keerukaks, kuid see ei tähendab, et välisesinejaid üldse poleks," selgitas Kiviberg. "Aga selge on see, et neid pole nii palju, kui varasematel aastatel on harjutud."