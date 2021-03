«Hooaeg oli tõepoolest teistsugune ning algus oli ka parajalt ärevust tekitav: kui viimastel aastatel on maratonide ärajäämised olnud seotud lumepuudusega, siis seekord ähvardas koroona. Paljud suusatajad arvasid, et võistlused lükatakse edasi, kuid õnneks saabus koos ilusate suusailmadega teade, et maratonid toimuvad,» rääkis Viljandi suusaklubi liige Kaupo Tammemäe. «Minu arvates oli see väga tähelepanuväärne ja nüüd võib tagantjärele öelda, et ka õige otsus. Kõik üritustega seotu toimus vabas õhus ja ühtegi haiguskollet ei tekkinud.»