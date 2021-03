Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 1361,7 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud proovide koguarvust on 19,3 protsenti. Ööpäeva jooksul avati haiglates 86 koroonaga seotud haiguslugu, haiglaravi vajab 640 patsienti. Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 105 845 inimesele, kaks doosi on saanud 44 235 inimest.