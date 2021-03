Noored matemaatikud hakkavad võidu ajusid ragistama

Kui traditsiooniliselt on Maramaa võistlus peetud Viljandi Kesklinna koolis, siis sel aastal lahendatakse koroonaviiruse leviku tõttu matemaatikaülesandeid võidu peale ka Jakobsoni koolis ja Viljandi gümnaasiumis.

"Valitsuse korralduse järgi on selliste olümpiaadide korraldamine lubatud ning oleme konsulteerinud terviseametiga, kelle soovitusel võistlus sel aastal kolmes koolis toimub," ütles pressiteate vahendusel haridusspetsialist Riina Viileberg ning lisas, et võistlejad paigutatakse istuma hajutatult ja tagatud on ka isikukaitsevahendid.

Võistluse patroon, Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et August Maramaa nimeline matemaatikavõistlus on kindlasti tugevalt kaasa aidanud keeruliste valemite ja päriselu vahel seoste mõistmisele.

"See 30 aastat kestnud tugev matemaatikatraditsioon on minu arvates tugevas seoses sellega, et Viljandist ja Viljandimaalt on kasvanud palju silmapaistvaid persoone, kes oskavad seostada teooriat tänapäevase ühiskonnaga ja näha, et matemaatika on kõigi teadmiste alustala," sõnas linnapea ning avaldas tänu võistluse eestvedajatele.

Võistulahendamisele on kutsutud 32 õpilast kolmes vanuserühmas: VII ja VIII klassist 10 osalejat, IX ja X klassist 11 osalejat ning XI ja XII klassist 11 osalejat.

Koolidest on võistlusel esindatud Viljandist Jakobsoni kool viie, Kesklinna kool kuue ja Viljandi gümnaasium 16 õpilasega. Naabervaldadest on Suure-Jaani kool võistlusele saatnud ühe, Kalmetu põhikool ühe, Võhma kool ühe ja Saarepeedi kool kaks noort matemaatikut.

Seekordsed ülesanded on koostanud Paalalinna kooli õpetajad Airi Lang ja Heli Liigand ning Viljandi gümnaasiumi õpetajad Merle Sukk ja Toomas Rähn. Neil on ka au võistluse parimad välja selgitada.

Traditsiooniliselt on võitjaid autasustatud August Maramaa sünniaastapäeva, 6. aprilli paiku Viljandi raekojas linnapea pidulikul vastuvõtul, millele nad on kutsutud koos vanemate ja juhendajatega. Sellel aastal lükkub vastuvõtt aprilli lõppu või maisse, olenevalt olukorrast riigis. 30. Maramaa matemaatikavõistluse puhul on plaanis vastuvõtule kutsuda ka need inimesed, kes on olnud võistluse algatamise juures.