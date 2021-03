Kaupo Heinma: jäätmete liigiti kogumine on endiselt hädavajalik

VIIMASTEL NÄDALATEL on üsna laialt levinud sellise seisukoha väljendamine, et jäätmete liigiti kogumine on mõttetu, sest kõik läheb nagunii ahju või siis prügimäele kõdunema, mitte aga uuesti ringlusse. Kostab ka hääli, mis teatavad, et jäätmerindel on olukord üdini halb ja suisa lootusetu. Mina kuulun siiski klaas-on-pooltäis-klubisse ning jätkan jäätmete liigiti kogumist. Miks? Kuulake mind ära, enne kui käega lööte.