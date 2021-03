Juhataja sõnutsi ei ole hooldekodus selliseid tingimusi nagu haiglates, kus on ruumide desinfitseerimiseks hoopis paremad võimalused. «Terviseameti nõue võis viiruse levikut hoogustada. Selleks, et klientide liigutamist valutult toimetada, tulnuks hoida mõni korrus vaba, et viirusepuhangu tekkides saaks nad viia varem ettevalmistatud osakonda, mitte korduvalt tubasid vahetada, aga selline võimalus hooldekeskustes loomulikult puudub,» selgitas Tirmaste.