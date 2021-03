Jooksja Tony Nõu: käevangus viisid minema ja panid kohe tilguti alla

«Hakkas paha pärast jooksu, olin täiesti tühi ja oksendasin seal. Siis tulid meedikud ja uurisid, kas tahan nendega minna, vastasin, et ei taha, et olen lihtsalt väsinud. Viskasin sinnasamma pikali ja siis nad ikkagi ütlesid, et tule meiega. Käevangus viisid minema ja panid kohe tilguti alla, jalgu ma väga alla ei võtnud,» vahendas Nõu sõnu Eesti kergejõustikuliit.