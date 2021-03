Esmaspäeva õhtul tehti otseülekande vahendusel teatavaks tänavused professor Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi saajad. Need on näitleja eriala üliõpilane Maria Paiste ja valguskujunduse tudeng Fredi Karu.

Viimast aastat etenduskunstide õppekaval näitleja eriala omandav Maria Paiste sõnas, et Kalju Komissarovi hüüdnimi Koma ja stipendium pakub mõttemängu võimalusi. «Eile (pühapäeval – toimetus) oli temanimeline konverents. See on ilus viis vaadata tagasi, panna koma ja mõelda, kuhu edasi liikuda. Selline stipendium võimaldab edasivaatavat pilku, lause ei lõpe siin,» selgitas Paiste.