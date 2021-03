Foto arvamusloo autori telefonist on tehtud viis aastat tagasi, aga aparaat näeb välja niisugune ka nüüd, kui täitumas on 14. tööaasta. FOTO: Aivar Aotäht

Hiljuti teatas üks tuttav uhkusenoodiga hääles, et tema on keskkonnateadlik inimene ning sestap kasutab vana telefoni, mis on juba nelja-aastane. Ma ei suutnud end seepeale talitseda ja märkisin, et mis vana, see on ju suisa uus telefon.