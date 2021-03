Originaaldokumentidena on väljas Kurgja talu ostu-müügi eelleping, külvikordade arvepidamine ning huvitavat isiklikku kirjavahetust. Jakobsoni mahukast trükipärandist on valikus kooliõpikud, näidendid, noodikogud, "Kolme isamaa kõne" esmatrükk 1870. aastast ning palju muudki. Samuti on eksponeeritud teise rahvusliku suurmehe Jakob Hurda järelehüüe Carl Robert Jakobsonile. Käsitsi kirjutatud kulunud paberilehel seisavad kalligraafilised read: "Mis lihast ja verest sisse anti, see vajugu ja kadugu, mis tõest tuli, see tõusku ja toogu vilja. /…/ Tänu tõsise töö eest, lepitus kõige liia eest."