"Väga-väga kurb uudis ja täielik šokk," tunnistas Ivar Lugimaga paarkümmend aastat Viljandi kultuurimajas koos töötanud ning kabinetti jaganud Malle Allese. "Endised kolleegid on terve hommiku helistanud, kõik on väga kurvad. Töötasime koos pikka aega ja mul oli võimalus saada osa tema toredast ja lahkest meelest. Mul on selline tunne, et ta vist ei osanudki kuri olla. Igas olukorras leidis midagi head. Kui viimati helistas, siis tegi mul tuju jälle heaks. Ta ei kurtnud ega kaevelnud kunagi, oli alati optimismi täis."