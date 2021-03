Tulekahju on Karjamõisa teel otse tuntud peokoha Härjapea kõrtsi taga. Kella 22 ajal olid sündmuskohal päästjad ja mitu kiirabibrigaadi. Elumaja katus oli tules hävinud ning tuletõrjujad olid päästetöid alustanud. Päästeameti pressiesindaja Tambet Vodi ütles Sakalale, et praegu ei ole infot majas viibivate inimeste kohta. "Kui päästjad kohale jõudsid, olid leegid väljas ja oleme päästesündmuse praegu tõstnud kolmandale astmele," lausus ta. "See on päris suur hoone ja päris korralikult põleb."