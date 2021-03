Mullu novembris viimase võistlusmängu pidanud Tuleviku ja Unitedi ühendnaiskond alustas kohtumist ründavalt ning proovis kiirelt juhtväravaga ohje enda kätte haarata. Esimesena jõudsid aga väravani hoopis võõrustajad: 17. minutil kasutas kaitsjate ebakõla vastaste markeerimisel ära Anastassia Fjodorova. Ta jäi värava lähedal üksi ja lõi palli sisse. Viljandimaa naiskonna hoogu see maha ei võtnud ja rünnakud vastaste värava suunas jätkusid. See kandis vilja 37. minutil, kui vasakust äärest tõusis Teisi Toomsalu, purjetas palliga trahviala joonele ja lõi palli latipõrkest väravasse.

Tuleviku ja Unitedi naiskonna viimasest võistlusmängust on möödunud koguni neli kuud ja peatreener Sergei Vassiljevi sõnul jättis see laupäevasele kohtumisele tugeva jälje. "Kuigi mäng oli suuresti meie kontrolli all, andis pikk mängupaus tunda. Jätsime palju sajaprotsendilisi võimalusi kasutamata. Peame juurde panema söödukvaliteedis ja lahendamises," kõneles ta.