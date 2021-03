Sedapuhku on uuringutulemuste kaardilt välja jäetud Paide, mille sellenädalane proov ei andnud usaldusväärset pilti. Reoveeproove analüüsinud Tartu ülikooli molekulaarse ökoloogia kaasprofessori Veljo Kisandi sõnul on Paide proovi tõenäoliselt mõjutanud see, et rohke lumesulamisvesi on inimtekkelise reovee hulka liiga palju lahjendanud.