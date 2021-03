Haigla ravijuht Mart Kull sõnas, et Viljandi haigla on detsembrist saadik olnud terviseameti korraldusel ametlikult COVID-patsiente raviv haigla. Detsembrist tänaseni on seal avatud 104 COVID-19 patsiendi ravijuhtu. Kulli andmete põhjal on patsiente, kes on haiglas surnud ja kelle diagnooside hulgas on märgitud COVID-19 nakkus, olnud selle aja vältel 19. Samal ajal on vaid kuuel COVID märgitud põhidiagnoosiks.