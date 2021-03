Kui vanasti tuli helistamiseks juhtme otsas rippuda, siis nüüd saab nutitoru abil lähedastega ükskõik millisest maailma otsast ühendust võtta ja seda koos videopildiga. Üleüldse on moodsasse telefoni topitud kõik alates televisioonist ning lõpetades pangakontorite ja söögikohtadega. Kõige kauem on mobiilsele kõnelemisele seltsiks olnud vist siiski pildistamisfunktsioon. Kuuldavasti on see uuematel telefonimudelitel nii kvaliteetseks muutunud, et teeb päris fotokatele tuule alla.