Kultuuriakadeemia andis pressiteate vahendusel teada, et 7. märtsil kella 10–17 kestev konverents "Enne ja pärast Koma" keskendub etenduskunstide positsioonile tänases maailmas ning küsimusele, kuidas edasi liikuda. Üles astuvad Paul-Eerik Rummo, Peeter Jalakas, Peeter Laurits, Eha Komissarov, Eve Komissarov ja Taavet Jansen. Lisaks on kaks vestlusringi teemal "Kuidas edasi?". Neist esimest juhib Kai Valtna ning mõtteid jagavad Oksana Tralla, Karl Saks, Jüri Nael, Annika Üprus ja Liisbeth Horn. Teist aruteluringi juhatab Katariina Unt ning kaasa löövad Jim Ashilevi, Emer Värk, Kadri Noormets, Tõnis Veelmaa ja Liisa Saaremäel.

"Praegusel ajal, kui maailm on turbulentsis, on ka etenduskunstide maastikul toimunud pöördumatud muutused," sõnas kultuuriakadeemia etenduskunstide õppekava programmijuht Taavet Jansen. "Peame üheskoos nendesse süvenema, üksteist kuulama ja usaldama. Vastasel juhul leiame ennast omas mullis üksikul saarel, laev on lahkunud ja meid ei kutsutudki pardale."