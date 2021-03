Olustvere õppetalu juht peab juubelit

Olustverre tuli ta tööle kohe pärast maaülikoolis agronoomia eriala lõpetamist. 2018. aastal andis maaeluminister Tarmo Tamm talle maaeluministeeriumi hõbedase teenetemärgi. See antakse eduka tegutsemise eest põllumajanduse, toidutööstuse, maaelu või maaettevõtluse edendamises.

Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli õppetalu on üks magneteid, mis meelitab noori sellesse kooli õppima, sest tulevaste põllumeeste käed kibelevad teooriatunnist tehnikahalli ja põllule kõiki talutöid ise järele proovima. Just seda isemajandav õppetalu võimaldab, mullaharimisest kuni viljakoristuseni.

Õppetalu juhataja Ri­ho Kala peab teooriat oluliseks, kuid prak­tikat vältimatuks. «Ma arvan, et ei saa õpetada ainult vihi­ku ja paberiga. Meie kooli ja õppetalu eripära ongi, et teeme kõiki töid ühiselt ja õpime koos,» on ta öelnud.