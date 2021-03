Üks lehekülje autoritest, Sakala peatoimetaja Hans Väre märkis, et koroonakriisi puhkedes oli äärmiselt oluline viia võimalikult paljude inimesteni elutähtis teave: kuidas viirus levib, millised on ametlikud piirangud ja mida üldse teha tohib.

"Internetis oli väga populaarne keemik Marek Strandbergi video, milles ta õpetas poest toodud kaupu desinfitseerima, kuid internetikaugete inimesteni see ei jõudnud. Seepärast mõtlesimegi välja, kuidas video paberile panna – koomiksina. Kunstnik Kristi Markov ja reporter Alice Lokk tegid supertöö ning mul on väga hea meel näha, et žürii selle eelmise aasta parimaks valis," kommenteeris Hans Väre kujunduse sünnilugu.