Liis Aedmaa – terava teatritajuga kaasamõtleja

27. märtsil jagab Eesti teatriliit pühendunud teatrirahvale tunnustust 2020. aasta loomingu või pikaajalise silmapaistva töö eest. Teiste hulgas on lavastust ettevalmistava töötaja auhinna kandidaadiks nimetatud Liis Aedmaa – Ugala dramaturg, kes on oma tööga tõestanud, et loomingulise ja täpse tekstitajuga dramaturgil on lavastusprotsessis tähtis osa.