Kust tuli ja kuhu kadus tuvidega tüdruk

Üks allikas väitis, et skulptuuri autor oli August Vomm ja üles pandi see 1930. aastail. Teine allikas kinnitas, et autor oli Vomm, kuid ütles ülespaneku ajaks olevat 1957. aasta. Viimati mainitud väide näib loogilisem, sest 1930. aastail olid selles piirkonnas alles majad, mis hävisid 1944. aasta tulekahjus.