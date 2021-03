Uue tänava elanikud ei ole rahul, et tänav muudetakse kahesuunaliseks. Pildil on (vasakult) Janno Sild, Toivo Alas, Kaari Metslang ja Ats Riisenberg. Kollasega on tähistatud remonditav tänav ja punasega ala, mis muudetakse kahesuuna­liseks. FOTO: Elmo Riig