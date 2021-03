Jaak Joalale Viljandisse samba püstitamine on selle eestvedajale Harri Juhani Aaltonenile tähendanud viit kuud stressirohket tegutsemist. Praegu on kuju kastis ning õhus on võimalus, et linnavalitsus hakkab selle rajajatelt 50 000 eurot tagasi küsima.