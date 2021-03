Mulgimadina mängutuba pidav Taimo Türk selgitas, et tegutseb ettevõtjana mitmel alal ning kõigist neist on koroonapiirangute tõttu kõige rohkem saanud kannatada meelelahutuse valdkond. Mängutoas on aasta jooksul käinud vähe kliente. "Väga raske on pakkuda teenust, kui ei tea, millal võib avada uksed ja missugustel tingimustel võib kliente vastu võtta," selgitas Türk. Teadmatus on tema sõnul seganud ka kliente.