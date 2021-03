Soe ilm andis aukudele hoo paljuneda

Viljandi tänavate heakorra eest hoolitseb aktsiaseltsi Eesti Keskkonnateenused lääne regioon ja tema ülesanne on ka talviste tänavaaukude parandamine. Tänavahooldusmeister Janno Laht nentis, et ajutist augulappimist võib tulla ette aasta läbi, kuid enamasti algab see hooaeg sügisel ja kestab kevadeni. Peamiselt siis, kui õhutemperatuur langeb alla kaheksa soojakraadi.