Kaht last noaga rünnanud naine sai kahtlustuse mõrvakatses

Et kannatanuid oli kaks, ei esitatud naisele süüdistust mitte tapmise, vaid mõrvakatse eest. Karistus sellise teo eest on karmim kui tapmise korral, sest minimaalselt oleks süüdimõistmise puhul karistuseks kaheksa aasta pikkune vangistus, maksimaalselt võib see aga ulatuda eluaegse vangistuseni.

Prokuratuur on andnud teada, et menetluse esimene etapp on ründamises kahtlustatavale naisele kohtumeditsiinilise ekspertiisi tegemine, et aru saada, kas ta on üldse süüdiv ja võimeline kohtu ette astuma.