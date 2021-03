«Minul endal on hästi lihtne, sest kui laps käib XI klassis, siis ta õpib juba iseseisvalt,» lausus Taevo Viitas, kes on ühtlasi Abja gümnaasiumi hoolekogu esimees. Tema kodus on peaasi, et internetiühendus toimiks, aga ta tõdes, et nooremate õpilastega võib kaugõpe olla keerulisem.