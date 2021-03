Et soovin kogu loo algusest peale ausalt ära rääkida, pean ajamasinat õige mitme kuu jagu tagasi kerima, sest just siis otsustas meie gümnasistist joonistamishuviline võsuke emmele ühe joonega maalitud kassipildi kinkida. Emal süda loomulikult rõkkas rõõmust ning ülevoolavas meeleolus lubas ta lasta selle pildi oma käele tätoveerida. Mina ei saanud ju kehvem olla ja nõudsin järeltulijalt ka endale pilti, mida lasta nahale lüüa. Saingi igati ontliku pealuu, mille suuavas on klaveriklahvistik.