Viljandi abilinnapea Janika Gedvili sõnutsi tema teada Viljandis ühtegi kinnitatud kollet ei ole. "Õnneks koolides tundub olukord kontrolli all olevat, lasteaiad töötavad, õpetajate vaktsineerimine on toimunud ja huvikoolid püüavad oma tööd korraldada vastavalt regulatsioonidele," sõnas Gedvil ja lisas, et kultuuriasutuste sulgemisest on muidugi kahju, aga viiruse seljatamise nimel tuleb seda teha.

Lasteaiaõpetajad veel ootavad oma vaktsiinikorda, sest nemad pole vaktsineerimises eelisjärjekorras. "Lasteaedades vaktsineerida soovijate nimekirjad on minu teada saadetud ja ootame," nentis abilinnapea. Ta lisas, et see on riigi poolt arusaamatu otsus, sest lasteaiaõpetajad on ju samuti eesliinil. Nimekirjad saadab iga asutus ise, linn sellesse ei sekku.