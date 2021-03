Paala järve ääres eile tervisekõndi teinud Ülle Haukanõmm ja Krista Rebane nõustusid, et Viljandi on täitsa tore ja ilus linn, kuid seda rikub lume alt välja tulnud sodi, mille hulgas on ka koroonaaja praht. Suuremaks mureks pidasid nad siiski koerte väljaheiteid.