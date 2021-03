Klienditeenindaja: tööd on vaja teha, aga mul on hirm

Tellijale

Maarika ei salga, et tal on hirm. Hirm enda, kolleegide ja tegelikult ka klientide pärast. Oma nime all ei taha ta esineda seepärast, et ei soovi oma tööandjale tähelepanu tõmmata.

Maarika, milline pilt teile tööl avaneb?

Nädala sees on tavaliselt rahulik. Inimesed käivad pigem lõuna ajal. Reedeti ja nädalavahetustel aga tekib küll selline tunne, et ühtegi piirangut meie riigis ei eksisteeri, pandeemiat ei ole. Inimestel pole mingit hirmu, nad ei saa sellest aru, et klienditeenindajad riskivad nii enda kui oma lähedaste tervisega ja tegelikult ka teiste klientide omaga.