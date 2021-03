Viljandi lasteaiad saavad uued tahvelarvutid

Aasta alguses soetatud tahvelarvutid on nüüdseks kiletatud ning neile on laaditud vajalikud rakendused. Linnapea Madis Timpson avaldas tänu haridus- ja teadusministeeriumile, kes tahvelarvutite soetamist rahastas ja kelle loodav elektrooniline hindamisvahend annab võimaluse laste arengut hinnata. Täna viis ta tahvelarvutid Krõllipesa lasteaiale ning lähiajal jõuavad need Karlssoni, Männimäe ja Kesklinna lasteaeda.

Krõllipesa lasteaia direktori Margit Suurmetsa sõnul avanevad tahvelarvutitega suuremad võimalused laste keeleõppe ja kõne arengu toetamiseks. "Meie õpetajad lõimivad igapäevasesse õppe- ja kasvatustegevusse väga oskuslikult erinevaid digivõimalusi: digitaalseid mikroskoope, mängukomplekte ja haridusroboteid, veebirakendusi ja nutiseadmeid," ütles Suurmets. "Meil on hea meel, et nüüd on meil uute tahvelarvutite näol veelgi võimalusi, et laste meeskonna- ja koostööoskuse, matemaatilise mõtlemise, keele ja kõne ning loovuse arengule kaasa aidata."