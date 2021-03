Haridus- ja teadusministeerium teatas, eile, et kuna koroonakriis on õpetajatele olnud katsumusterohke ning haridustöötajate läbipõlemise risk on märgatavalt tõusnud, seatakse sisse tugiliin, mis pakub neile hõlpsalt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud psühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.