«Meil läheb juba hästi,» lausus hooldekodu juhataja Marika Tirmaste. «8. veebruarist oleme COVID-ivabad ja meie kliendid on ka hakanud toibuma.» Ta rääkis, et 21 kliendi seisukord muutus kehvaks, tekkis hapnikuvaegus ja hingamispuudulikkus ning nad viidi Viljandi haiglasse. Surnud on 11 viirusega nakatunut. Mõni neist suri juba Lõhaveres ja lahkujaid oli ka nende hulgas, kes Viljandist edasi suunati. Kõigil nakatumise tõttu surnutel olid juhataja kinnitusel kroonilised haigused. Väga suur riskifaktor oli suhkruhaigus, mis kippus võtma halvema pöörde. Lahkunute vanus jäi 67 ja 97 eluaasta vahele ning keskmine vanus oli 81 aastat. «Armastatakse rääkida, et inimesed surevad COVID-isse, aga tegelikult surevad nad erinevate haiguste tüsistustesse, mida COVID-i põdemine võimendab,» selgitas Marika Tirmaste. «Meie personalile oli klientide nii kiire lahkumine väga kurb.»