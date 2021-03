Viljandi linnapea Madis Timpson ütles, et samba seis on endine.

Ausamba püstitanud mittetulundusühingu Meie Viljandi esindaja Harri Juhani Aaltonen, kellele linnavalitsus oli andnud aega kooskõlastuste saamiseks 28. veebruarini, teatas möödunud nädalal, et läbirääkimised Jaak Joala samba asjus ei jätku. Ka Jaak Joala lese Maire Joala advokaat on andnud teada, et katkestab kuju asjus Meie Viljandiga läbirääkimised. Nende seisukoht on, et monument tuleb eemaldada ning seda ei tohi avalikkusele rohkem näidata. Kas ja millal küsib Viljandi linnavalitsus tagasi kuju loomiseks ühingule antud 50 000 eurot, ei ole praegu teada.