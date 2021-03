Räägiks nüüd asjast lähemalt. Nimelt Viljandi liikluskorraldus Uue ja Jakobsoni tänava piirkonnas on juba mõni aastakümme olnud loogilises kooskõlas «terve mõistusega» ehk siis Uus tänav toob linna sisse ja Jakobsoni tänav viib linnast välja. Liiklejad (nii kohalikud kui ka läbisõitjad) on sellega harjunud. Möödunud aastal tuli linnavalitsus välja plaanidega muuta Lembitu ja Allika tänava vaheline lõik kahesuunaliseks, moodustada Uueveski tee ristmikule ringristmik ja vahepealsed muuta niinimetatud tõstetud ristmikeks. Olles nüüd plaaniga lähemalt tutvunud, tekkisid mul küsimused. Kelle huvides on ringristmik? Milline on põhiline kahesuunalisuse eesmärk? Kas kahesuunaline liiklus kooli lähedal on lastele ohutum?