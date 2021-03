Küünlakuu tõi külma- ja soojarekordi

Hoolimata kuu lõpul saabunud soojalainest kujunes veebruar kokkuvõttes tavapärasest jahedamaks. Keskkonnaagentuuri ilmavaatluste osakonna asejuhataja Külli Loodla ütles, et Viljandi ilmajaam arvutas viimase talvekuu keskmiseks õhutemperatuuriks –6,6 kraadi, mis on 2,2 pügala võrra külmem, kui on aastakümnete jooksul normiks kujunenud.