Esietendust on pandeemia tõttu mitu korda edasi lükatud, seega on juba pikemat aega Viljandi tänavatel olnud mustvalged plakatid neljast süngest justkui kummituslikust naisest. Need on neli leske Adelheid (Terje Pennie), Eha (Garmen Tabor), Johanna (Kaie Mihkelson) ja Anette (Luule Komissarov) väikeses mahajäetud külas, kuhu saabub poiss (Oskar Punga). Tema on selles loos võõras, kes tuli kohale seetõttu, et ajalehes avaldatud kuulutuses on tööülesannete täitmise eest lubatud head rahasummat.