Sünnipäevade ja koosviibimiste tähistamise juures rõhutasid korraldajad, et need on mõeldud ainult väikestele seltskondadele. Möödunud neljapäeval kehtestas valitsus uued piirangud, mis näevad ette, et välitingimustes on meelelahutus, jumalateenistused, üritused ja koosolekud, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni kümne inimesega rühmas. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega.